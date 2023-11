ED PANČEVO: Isključenja struje za ponedeljak, 13. novembar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u ponedeljak, 13. novembra, bez struje će biti potrošači u Skorenovcu i Vladimirovcu.

Skorenovac:

10.00 – 14.00

Ulica JNA, leva strana, od M. Tita do B. Jedinstva, 1. maj od M. Tita do B. Jedinstva, M. Tita od JNA do 1. maja.

Napomena: ED Pančevo zadržava pravo da pomenuti objekat uključi pre predviđenog vremena za uključenje.

Vladimirovac:

08.30 – 12.30

Baštenska od Cara Lazara do Raće, Cara Lazara od broja 2 do broja 32 i preka strana.

Napomena: ED Pančevo zadržava pravo da pomenuti objekat uključi pre predviđenog vremena za uključenje.

09.00 – 11.00

Vojnički Trg 25, 26, 27, 28, 29, Gavrila Principa 52 i 60, Sportska hala, Srednja hemijska škola, Sterijina od broja 70 do broja 120, od broja 87 do broja 111, Pionirska, Stambene zgrade u Pionirskoj brojevi 14 i 16

11.30 – 13.30

Bulevar Oslobođenja 2, Univereksport

(Pančevac)

