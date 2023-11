JUTRO SVEŽE I SUNČANO, PONEGDE SA SLABIJIM MRAZEM Najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE NAREDNA TRI DANA

U većini mesta suvo. Preovlađivaće sunčano ili umereno oblačno vreme. Na jugu i jugoistoku zemlje moguća je kiša. Temperature su oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Najviša dnevna od 10 do 14 stepeni. U glavnom gradu i sunce i oblaci. Temperatura takođe 14 stepeni.

Jutro sveže, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, osim na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije gde će se zadržati oblačno vreme, ponegde sa kišom. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 6, a najviša od 10 do 14 stepeni.

U ponedeljak jutro sveže, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana umereno oblačno i u većini krajeva suvo, samo na severu Srbije ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, južnih smerova, uveče u planinskim predelima u pojačanju. Najniža temperatura od 1 do 6, a najviša od 10 do 15 stepeni.

U utorak stiže naoblačenje sa kišom koje će ujutro i pre podne zahvatiti severne, posle podne i uveče proširiće se i na ostale predele Srbije uz skretanje vetra na severozapadni pravac. Najniža temperatura od 3 do 8, a najviša od 12 do 17 stepeni.

U sredu umereno do potpuno oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 8, a najviša od 12 do 17 stepeni.

(Pančevac/RTS)

DANAS SLAVIMO SVETOG KRALJA MULUTINA: Ovo je molitva za mir i spokoj