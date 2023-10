OVOG VIKENDA U PANČEVU PROMENLJIVO OBLAČNO I SUVO Najviša dnevna temperatura oko 23 stepena

Danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. U većini krajeva suvo, samo ponegde u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima može biti malo kiše. Temperatura i dalje iznad proseka za kraj oktobra. Najviša dnevna od 20 do 25 stepeni.

U Pančevu suvo, uz smenu sunca i oblaka. Temperatura oko 21 stepen. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak zapadni i jugozapadni.

Najniža temperatura od 8 do 13, a najviša od 20 do 25 stepeni.

U nedelju pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša temperatura od 23 do 27 stepeni.

(Pančevac/RTS)

