VUČIĆ GOST NACIONALNOG DNEVNIKA: Predsednik govorio o izborima, pregovorima u Briselu, pa saopštio sjajne vesti za penzionere

Predsednik Aleksandar Vučić gost je Nacionalnog dnevnika na Televiziji Pink.

Govoreći o završenom Samitu EU, Vučić kaže da je tačno da „začarani krug“ nije lako rešiti.

– Kurti je juče izveo jedan dobar, ali, to je kratkoročni trik. Pokušavao je to ranije, juče je to bio sasvim izvesno poslednji put da je to napravio jer ne verujem da više to može da prođe. Prvi put je imao sastanke sa predstavnicima evropskih sila i izneo im je ideju da potpišemo sva tri dokumenta – kazao je Vučić.

Predsednik kaže da je Kurtiju bilo jasno da Srbija to ne može da potpiše, a pokušao je taj trik da „proda“ evropskim liderima.

– On je to ponudio, a jasno mu je da neće da ispunjava sve. To je bio trik da kupi vreme – kazao je Vučić.

Predsednik kaže da su sastanci u Briselu bili prilika da ljudi u Evropi i svetu vide i da oni koji su se pravili da ne vide to više ne mogu.

– Bili su pokušaji nekih iz naših okruženja da govore o merama protiv Srbije i da akt u Banjskoj okarakterišu kao teroristički, ali to nije moglo da prođe na Evropskom savetu. Zahvalan sam svima koji su štitili međunarodno pravo i štitili regionalnu stabilnost i tako pomogli poziciji Srbije – kazao je Vučić.

Predsednik kaže da građani Srbije mogu mirno da spavaju, da ćemo zadržati stabilnost i nastaviti da pomažemo naš narod na KiM.

– U narednih nekoliko dana očekujem veliku posetu iz EU. Kad kažem na najvišem nivou, jasno vam je ko dolazi u Srbiju. EU „nam je najznačajniji partner“ i nadam se da ćemo nastaviti saradnju – kazao je Vučić.

Kaže da će izbori biti raspisani u sredu ili četvrtak.

– Mnogi zaboravljaju da su izbori demokratska tekovina i da je važno da proteknu u demokratskoj atmosferi. Važno je da ljudi iskažu svoju slobodnu volju i da svuda možete da čujete reči kritike, pa i uvrede na dnevnom nivou. Bitno je da ljudi kažu da li žele da se vrate u prošlost, katančenje fabrika i razaranje srpskih nacionalnih interesa – kazao je Vučić i podsetio na isporuke Srba Haškom tribunalu, otcepljenje CG i jednostrano proglašenje nezavisnosti tzv. Kosova.

Istakao je i da je više od 500.000 za vreme bivše vlasti ostalo bez posla.

– Na ljudima je da sami kažu šta žele – kazao je on.

Novoizgrađenih zdravstvenih objekata je 0 od 2000. do 2012, a od 2012. 147 novih objekata je izgrađeno, tvrdi on.

Vučić je najavio mogućnost korišćenja vojske u područjima na kojima se migranti međusobno obračunavaju (sever Srbije).

– Očigledno je da sve nije u najboljem redu. Završićemo to. Lepo je nama u Beogradu, gde je bezbednost na izrazito visokom nivou, veća nego u svim evropskim metropolama. Šta da rade ljudi u Horgošu i Kanjiži? – pitao je Vučić.

On je rekao da je danas rekao ministru Gašiću, da moraju da urade stvari koje moraju, ili da se sklone da uradi neko drugi.

– Rekao sam da kažu da li su sposobni ili nisu, da ako nisu ja ću doneti odluku i vojska će da reši to pitanje za 24 sata i više im nikada neće pasti na pamet da se tako ponašaju i koriste teritoriju Srbije za takve obračune – rekao je Vučić.

Kako kaže, uvodile su i druge zemlje vojsku kada je bilo potrebno, dodaje da će tada da vide kako će ti kriminalci i šverceri da nestanu sa tog područja u jednom danu.

– Moja poruka građanima sa severa Srbije je ta da ćemo se postarati za ovo na jedan ili drugi način – rekao je Vučić.

Vučić je rekao da nije važno kako će lista da se naziva, osim imena koje je predvodi. Dodaje da je naziv odličan i da govori o putu Srbije koji ne sme da bude prekinut.

– Uvek smo sa nečim nezadovoljni, a to je kada mi kažemo da nešto ne sme da bude zaustavljeno i ne sme da bude vraćeno u prošlost. Zamislite da se vrate oni koji bi nas vratili u ono što je bilo u njihovo vreme – rekao je Vučić.

Najavio je i da će imaoci penzionerske kartice imati popust 30 posto (Srbija voz), a Er Srbija će uvesti najmanje 10 odsto popusta, možda i 15 odsto.

Vučić je rekao da je odgovor „Srbija ne sme da stane“ odgovor onima koji su želeli da ona stane. Dodaje da Srbija mora dostojanstveno da preživi gubitke i da nastavi da se bori.

– Ovo „Srbija protiv nasilja“ je licemerno do beskraja. Ljudi koji svakoga dana pozivaju na nasilje, imaju listu koja se tako zove. A što njima smeta naša? Zato što oslikava sve ono što bi se dogodilo ako bi oni pobedili. Zato mislim da je taj naziv odličaj za čitav jedan narodni pokret koji će da se bori na ovim izborima – rekao je Vučić.

Govoreći o listi na kojoj su Marinika Tepić, Miroslav Aleksić i Radomir Lazović ističe da je prvi i poslednji na toj listi Dragan Đilas.

– Zadovoljan sam kako im lista izgleda i mislim da će ljudi moći odlično da procene kvalitet te i svake druge liste – rekao je Vučić.

Kaže da su Tepićeva i Aleksić promenili duplo više stranaka nego što njegov najmlađi sin ima godina.

Vučić je rekao da veruje da sledi zanimljiva kampanja, dodaje da bi voleo da bude sa manje uvreda.

Govoreći o Đilasovom priznanju da je zaradio 619 miliona evra dok je bio na vlasti, Vučić kaže da bi istakao samo jednu Đilasovu rečenicu.

– On kaže da je u 10 godina uzeo 619 miliona evra. Ja vas pitam da li vi imate 60 ili 70 miliona evra godišnje ili vaši snimatelji ili bilo ko drugi? Jesu li oni svi pametni, a mi svi glupi. Postavlja se pitanje što je to radio dok je bio na vlasti, a gradske firme i gradska preduzeća su propadala dok se on bogatio. To je problem. U naše vremem i gradske firme i gradska preduzeća napreduju, a ne postoji niko ko se tako brutalno obogatio – rekao je Vučić.

ĐILAS PRIZNAO: DA, IMAM 619 MILIONA EVRA NA RAČUNU! Dragan Đilas: Te stvari koje oni pominju već sam odgovorio, i za 619 miliona evra. To su prihodi firme u prethodnih 10 godina na koje plaćam porez. JA SE PONOSIM TIME! Međutim, kako je došao do ovog bogatstva, najbolje je… pic.twitter.com/5ct9qC76DH — Detektor laži (@LaziDetektor) October 26, 2023

Ističe da je dovoljno kad sami kažu da se time ponose.

– Neto plata lekara u 2012 je bila 596 evra, sa povećanjem koje planiramo od prvog januara plata lekara biće 1.259 evra, za sve to vreme imamo vrlo čvrst i stabilan kurs dinara prema evru. To je više od 110 odsto za relativno kratak istorijski period. Uz sve probleme sa kojima smo se suočavali. Medicinske sestre imaju povećanje od 138 odsto. Prosečna plata medicinske sestre 2012. godine bila je 286 evra. Sa povećanjem s onim što još planiramo posle ovog septembarskog povećanja ide na 680 evra. O čemu da brinemo ako ne brinemo o našim majkama, ženama? Moramo da pokažemo da ljudi vide da brinemo o njihovim životima, a ne samo statističkim pokazateljima – kazao je on.

Kako ističe, to su velike stvari i velike razlike.

Kako ističe, to su velike stvari i velike razlike.

– Srbija ide u dobrom smeru i hvala mnogo ljudima na ogromnoj podršci – zaključio je predsednik Vučić.

(Pančevac/Novosti)