SRBIJA U ČETVRTFINALU DEJVIS KUPA: Đoković furioznim finišom utišao Špance u Valensiji

Dejvis kup reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale pobedom Novaka Đokovića nad Špancem Alehandrom Davidovičem-Fokinom 6:3, 6:4 u Valensiji za sat i 29 minuta. Posle pobede nad Južnom Korejom, Srbija sada ima prednost od 2:0 u duelu grupe C sa Španijom.

Posle pobede Lasla Đerea nad Ramosom Viljolasom u prvom susretu singla između Srbije i Španije, Novak Đoković je pokazao zašto je suvereni broj jedan svetskog tenisa.

See you in Malaga 👋 🇷🇸#DavisCup | @TSSRBIJE pic.twitter.com/6IAEDoRIcV

— Davis Cup (@DavisCup) September 15, 2023