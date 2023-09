STIŽU PLJUSKOVI! Evo u kojim delovima Srbije se večeras očekuje nevreme

Petak je doneo nešto svežije vreme, ali i više oblačnosti, ali i pored toga vremenski uslovi i dalje su u skladu sa septembrom,.

Trenutno u većem delu Srbije preovladava promenljivo oblačno, ali suvo. Kasnije posle podne i krajem dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije, a tokom večeri i na jugoistoku.

Ponegde se u ovim predelima očekuju i intenzivniji pljuskovi sa grmljavinom, uz nešto obilnije padavine, pri čemu lokalno može da padne i preko 20 litara kiše po kvadratnom metru. Srećom, iako se ponegde očekuju intenzivniji grmljavinski procesi, nema opasnosti od jačih oluja i vremenskih nepogoda.

Maksimalna temperatura biće danas od 25 do 29°C. Prvi dan vikenda doneće više oblaka, ali i kišu i pljuskove sa grmljavinom, uglavnom i naročito u južnim, centralnim i istočnim predelima. Maksimalna temperatura biće od 24 do 28°C, u Beogradu do 26°C. Jugoistočni vetar biće u pojačanju.

Drugi dan vikenda i ponedeljak biće znatno sunčaniji, uz pravo letnje vreme i uz temperarure u većini predela oko 30°C. Već u utorak novo prolazno naoblačenje sa padavinama. Dakle, za razliku od prve polovine seprembra, uz sunčano, stabilno i pravo letnje vreme, druga polovina septembra biće nešto nestabilnija i promenljivija, ali i dalje ostaje toplo.

(Pančevac/Telegraf)