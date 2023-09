POČELA OBUKA ZA ŽENE SA INVALIDITETOM IZ PANČEVA Radenković: Seksualno zdravlje žena sa invaliditetom i dalje je tabu tema, kao i mišljenje da ne postoji nasilje nad njima, ali je to i te kako prisutno! FOTO I VIDEO

Udruženje distrofičara Južnobanatskog okruga danas je u 11 sati počelo sa četvorosatnom obukom u prostorijama Međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih u Ulici Cara Lazara 23, sa ciljem da osnaži grupe žena sa različitim vrstama invaliditeta iz Pančeva.

Cilj ove obuke je da žene sa invaliditetom donose odluke o svom seksualnom i reproduktivnom zdravlju i zagovaraju za svoja seksualna i reproduktivna prava i život bez nasilja.

Veronika Mitro, programska menadžerka i koordinator Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom „Iz kruga Vojvodine“ iz Novog Sada kaže za „Pančevac“ da njena organizacija po prvi put sprovodi ovakvu obuku u Pančevu i da su veoma zadovoljni odzivom i organizacijom.

„Poslednih pet godina mi realizujemo ovakve i slične programe po različitim opštinama u Srbiji. Uvek gledamo da uključimo jedan grad i neke manje lokalne opštine. U Pančevu smo po prvi put, mi imamo dobru saradnju sa različitim organizacijama osoba sa invaliditetom iz ovog grada. Ja sam veoma zadovoljna današnjim odzivom kao i organizacijom, imamo i prevođenje na znakovni jezik, a ovaj prostor je prilagođen ženama sa invaliditetom iz Pančeva i okoline. Svi ti faktori su veoma bitni jer nam je važno da se sve prisutne žene sa invaliditetom osećaju ugodno i slobodno“, rekla je Mitro.

Slađana Radenković, Zastupnica Udruženja distrofičara Južnobanatskog okruga, rekla je kako je u Srbiji tema seksualnosti i reproduktivnog zdravlja žena sa invaliditetom i dalje tabu, ali da se zahvaljujući ovakvim obukama skreće pažnja javnosti na probleme sa kojima se ove žene susreću.

„Name je drago što postoji organizacija „Iz kruga Vojvodine“ iz Novog Sada koja je danas naš gost predavač, a koja se trudi da skrene pažnju javnosti o problemima sa kojima se susreću žene sa invaliditetom. One su danas ovde kako bi održale kratak seminar s ciljem osnaživanja žena sa invaliditetom. Cilj ove obuke je da žene same donose svoje odluke vezane za seksualno i reproduktivno zdravlje, ali i da se osnaže da prijave nasilje nad ženama sa invaliditetom. Znate, kod nas se još uvek podrazumeva da ne postoji nasilje nad ženama sa invaliditetom, ali iskustva sa terena govore drugačije. Mi prvo moramo da osnažimo sami sebe, mi predstavnici naših invalidskih organizacija, a onda i naše korisnice, da ih edukujemo da znaju koja su njihova prava“, rekla je Radenković.

Ona je dodala i da je današnja obuka okupila čak šest organizacija osoba sa različitim vrstama invaliditeta sa područja Južnobanatskog okruga.

„Pored Udruženja distrofičara Južnobanatskog okruga i domaćina, Međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih, tu su i predstavnici Udruženja slepih, Udruženje multiple skleroze, Udruženje „Na pola puta“, i Udruženje „MNRO“. Svi oni su tu da čuju i dobiju smernice kako se u svojim organizacijama dalje mogu pozabaviti temom nasilja nad ženama sa invaliditetom, ali i pitanjima vezanim za reproduktivno zdravlje. Znate, mnogo žena sa invaliditetom pita da li na ginekologiji postoje hidraulični stolovi“, istakla je Radenković.

Maja Drndarski, članica Udruženja distrofičara i obolelih od drugih reumatskih bolesti kaže da će se u njenom udruženju narednih dana aktivno pričati o temama sa ove obuke jer je veoma bitno za žene sa invaliditetom da znaju kome da se obrate za pomoć i savet.

„Osobe sa invaliditetom imaju različite probleme i nisu svi ti problemi usko vezani za stanje sa kojim se nose. Recimo, žene sa invaliditetom umnogome zapostavljaju svoje reproduktivno zdravlje stavljajući ga po strani, često vrlo nesvesno. Počnimo od čekanja po lekarima, to je za mnoge od nas veliki problem. Što se tiče nasilja nad ženama ono je vrlo rasprostranjeno, a posebno nad ženama sa invaliditetom. Sam pogled koji dobijamo od prolaznika je drugačiji, a zamislite kada se nasilje sprovodi psihički i fizički. Stvar je u tome što se žene mnogo plaše, kada bi se o ovakvim temama više pričalo možda bi one izgubile taj strah i istupile sa svojim pričama. Bitno je da žene znaju da nisu same, ovakvi događaji su tu da ih osnaže i da im pruže podršku“, istakla je Drndarski.

(Pančevac/A.Vugrinec)

