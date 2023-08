ZA VIKEND TROPSKE TEMPERATURE Evo kakvo nas vreme očekuje kada ciklon ode iz Srbije

Nakon jačih pljuskova sa grmljavinom u Pomoravlju, Podunavlju, u delovima Šumadije, na jugu Banata, u Braničevskom okrugu i na istoku Srbije, u sredu će u našoj zemlji biti oblačno i ponegde sa kišom, ali će se tokom dana oblačnost smanjiti.

U vremenskoj prognozi “Weather2Umbrella”se navodi da je juče i danas region u kom je Srbija pod uticajem visinskog ciklona, koji nad našim područjem uslovljava kruženje vlažne i tople vazdušne mase zbog čega je atmosfera nestabilna.

Ovi sistemi su se premeštali u jugoistočnoj visinskoj struji prema severozapadu, i noćas su zahvatili i šire područje Beograda. Ciklon se premešta dalje prema severu i u sredu će odmaknuti dalje preko Mađarske, pa će na jugu Srbije već od jutra biti vedro, a razvedravanje će se prema podnevu širiti i prema severu zemlje, gde će još tokom jutra i dela prepodneva biti kiše i pljuskova sa grmljavinom, u jutarnjim časovima i obilnijih.

– Na severu i istoku Srbije u sredu pre podne biće oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, u Banatu, u Braničevskom okrugu, u Podunavlju i u Pomoravlju ujutro i uz obilnije padavine. Tokom dana se očekuje smanjenje oblačnosti – objavio je “Weather2Umbrella”.

U ostalim predelima u sredu će biti sunčano, kasnije posle podne ponegde će biti jačeg razvoja oblačnosti uz pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar. Maksimalna dnevna temperature će biti od 28 do 32 stepeni Celzijusa.

Smanjenje oblačnosti

U Beogradu će u sredu pre podne biti oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, ujutro i uz više padavina. Posle podne će doći do smanjenja oblačnosti. Duvaće umeren do pojačan jugoistočnu vetar. Maksimalna dnevna temperature biće 28 stepeni.

Za vikend 35 stepeni

Do kraja ove sedmice biće i sve toplije, maksimalna temperatura preko 30 stepeni, u nedelju i do 35 stepeni. Posle podne se ponegde uz jači razvoj oblačnosti očekuje ređa pojava pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u istočnim i u brdsko-planinskim predelima Srbije. I u Beogradu do kraja sedmice sunčano i sve toplije. Maksimalna temperatura biće preko 30, u nedelju i do 34 stepeni – najavili su meteorolozi.

(Pančevac/Blic)

POTOP U DVE OPŠTINE U SRBIJI: Za dva sata palo 120 litara kiše, proglašena vanredna situacija VIDEO