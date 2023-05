PREDSEDNIK VUČIĆ PORUČIO IZ PREDSEDNIŠTVA: Srbija nikada ne sme da stane, moramo da se borimo i idemo napred

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori iz Predsedništva o sutrašnjem Skupu nade.

On kaže da je danas razgovarao sa lekarima, i da je video najteže povređene u školi Vladislav Ribnikar, osim Petra Mitrovića iz Malog Orašja.

– Devojčice su bile raspoložene, iako su bile teško povređene. Učiteljica je divna žena, nadam se da će preboleti sve ovo, pošto će povrede prevazići. Ali je u šoku, i užasno joj je teško nakon svega. Što se Petra tiče, preneo sam mu pozdrave od oca, ali me je prepoznao koliko je mogao. U mnogo je teškom stanju, ali se svi molimo, to bi bila velika pobeda života u Malom Orašju – rekao je predsednik.

Vučić ističe da je i Petar nešto bolje, ali da ne sme da priča ništa.

– I mala Angelina je bila veliki borac. Danas sam sa njenim roditeljima i sestrama upalio sveću u hramu, a potom smo razgovarali. U međuvremenu sam dobio pismo grupe roditelja, i sutra i prekosutra ću se baviti time. I odgovorićemo na sve. Naravno, uvek postoje različita mišljenja, mada moram da priznam da mi je blisko sve to što su napisali – kazao je on.

Predsednik dodaje da će se država truditi da pronađe najbolje rešenje, iako će uvek biti različitih mišljenja.

– Važno je da čujete glas roditelja, glas koji mora da vodi računa o budućnosti te dece. Ta deca moraju što lakše da prođu kroz ovaj period, i da nastave svoje školovanje. Da li to mora sada, ili može od jeseni, to je drugo pitanje. Ne mislim da se mnogo gubi što neko ne ide na časove, može i elektronski da pohađa školu – kazao je Vučić.

O napadima opozicije, on kaže da postoje različiti pristupi.

– Za razliku od mene, koji moram da donosim odluke svakoga dana, i da živim realan život. Vidim da i vi živite na društvenim mrežama, a ja sam starovremenski čovek. U modernoj eri potrebno je ponekad sve označiti negativnim, jer samo tako možete da prođete. Koliko težih i ružnijih stvari kažete, više lajkova. Ja mislim da je država u teškim uslovima, u stanju šoka, donela dobre mere – ističe predsednik.

Vučić kaže da neće odgovarati na uvrede, ali pita narod koji predlog ili meru je čuo od opozicije.

– Osim toga da ja lažno plačem, da su mi suze preuranjene, pa okasnele. Kao da sam stvarno kriv za sve, kao da sam kriv za Jovanjicu, za to što je neko napao nekog policajca kolima. Napisali su da mi je to najbolji prijatelj, a ja nemam pojma ko je čovek. To je nešto kroz šta morate da prođete, ali ja mislim da ljudi to razumeju, to ne traje jedan dan. Ima u delu javnosti jedna bolesna kampanja, i jasno vam je da nešto tu nije u redu – kazao je predsednik.

On ističe da nikoga nije uvredio, niti rekao ružnu reč, dok je sa druge strane dobio optužbe da je Hitler i Musolini.

– Nervozni su zato što su sigurni da je bio trenutak da završe neki drugi posao. Tu pričam o političarima, jedan deo ljudi je izašao na skupove, i sutra će izaći. Kada se desio taj težak udarac u Ribnikaru, ljudi su hteli nešto da urade, da doprinesu nečemu. Ja sam sa Krisom Marfijem pričao o masakru u školi Sendi Huk. Isti dan se desilo i u Kini, samo nije bilo mrtvih zato što je čovek nožem napao. On se interesuje koliko oružja je oduzeto, kako to ide kod nas. Mi imamo 45.000 cevi i eksploziva oduzetog, i dva miliona metara – rekao je Vučić.

Predsednik kaže da nema čoveka koji nije pustio suzu, ali da kada je neko na takvoj funkciji mora da donosi važne odluke.

– Kada vidite hiljadu stvari, da neko hoće da pobegne iz zemlje, a moguće je da je učestvovao u planiranju dela. Morate da vodite akciju hapšenja osumnjičenih, i morate da radite sve to. Neki drugi ne moraju, uvek je lako da pronađete dežurnog krivca. Što se nervoze tiče, imam neuobičajeni mir. Moja uloga će se od subote promeniti, imamo skupštinu SNS u Kragujevcu, i ja ću govoriti o tome na sutrašnjem skupu – kazao je on.

Vučić ističe da je interesovanje za skup veće nego ikada i u Beogradu i u celoj Srbiji.

– Trudiću se da govorim jezikom pomirljivim, ponuditi nova rešenja i stvari, pozvaću na dijalog one koji misle drugačije. Ali ne zato što sam slab, ili zato što neko misli da sam slab. Ne biste verovali kolika je moja unutrašnja snaga danas ili juče. Tačno znam i šta su nam ciljevi, i danas, da ne bih govorio o onome što sam naučio od šeika Tahnuna, danas mi je Anđelko, otac male Angeline, poklonio album. U njemu je, osim slika dece, i šta je devojčica zapisala kao svoj zadatak. Postavila je ciljeve za 2023. godinu. I onda vidite da je neko precizno postavio svoje ciljeve. „Šest časova engleskog, moram da govorim bolje, da učim i radim“ – kazao je predsednik.

On je istakao da se vlast bira na izborima, i da postoji procedura kako se smenjuje predsednik.

– Morate da skupite potpise dve trećine narodnih poslanika, oni to nemaju. Ali pomoći ću im. A onda se ide na referendum, pa šta kaže narod. Postoje jasne procedure, u Srbiji neće biti nikakvih Majdana. Nikakvim zauzimanjem zgrada se ne postiže ništa. Mi smo pustili prošli put, da ljudi vide da čine krivična dela. To je bilo i u Skupštini, i u RTS, kada su ušli sa testerama – kaže Vučić.

Predsednik je rekao da nije problem danas da se vidi ko šta radi, i da postoji patološka opsesija među opozicijom.

– Ali barem pokazuju malo odgovornosti, tim izmišljanjem provokatora. Možda im je i plan da stvarno upadnu u RTS, pa da optuže drugoga. Ali će uvek odgovarati pred licem pravde. Ono što je važnije je da mi donesemo sve mere, da radimo na tome, da radimo na daljem učvršćivanju mera bezbednosti za našu decu svuda. Ali i da nastavimo da radimo, da se borimo za fabrike, škole i bolnice, puteve i pruge. Da radimo još snažnije, i postavljamo sebi nove ciljeve. Parola nekih opozicionih prvaka, ljudi iz bivšeg režima koji su ovu zemlju unakazili, jeste da Srbija mora da stane. Ne, Srbija nikada ne sme da stane. Srbija mora da ide napred, da se bori – rekao je on.

Vučić ističe da nismo svojom krivicom u nezavidnoj spoljnopolitičkoj situaciji, ali da baš zato moramo mnogo više da se borimo.

Na pitanje da li je bot ili sendvičar, kaže da je i jedno i drugo.

– Ne vidim kakva je sramota u tome što neko jede sendvič. To valjda nije na njihovom nivou, oni jedu kavijar. Evo ja sam debeo, sinoć sam jeo sendviče u stranci. Poslužili smo naše ljude sa KiM, za kraj uvek idu sendviči. Da, mi smo svi glupi, neobrazovani, iako imamo više škole nego oni. Onaj koji bi da nas juri je sedam godina završavao fakultet. Ima tu nekih koji su padali razrede, a danas bi da budu elita koja drži pridike i predavanja. Danas je Radmila Živković rekla da ne može pristojna Srbija da se plaši nepristojne Srbije. Ali samo u političkom smislu. Pošto su za mene Srbija i oni što su šetali pre neki dan, što će doći sutra, što su danas bili na litiji. Ali za mene nisu Srbija oni što na tragediji koriste emocije ljudi – kazao je predsednik.

On ističe da neće biti oružanih sukoba, i da se ne plaši za svoju bezbednost.

– Ja nikada ovu zemlju neću napustiti, nemam račune u inostranstvu. Borio sam se i nisam spavao 11 godina za ovu zemlju. I da bežim. Zbog čega? Zato što smo napravili više puteva i pruga, zbog bolnica, plata i penzija. Zbog toga što nam je BDP duplo veći nego 2012. godine. Zbog čega tačno? Zato što vodimo samostalnu politiku, i ne služimo tuđim interesima, nego samo narodu. Njihov je problem što ne razumeju da postoje odlučni ljudi, koji imaju dovoljno racija i odgovornosti, i koji se ne plaše nikoga. Ja sam mnogo više bio u opoziciji nego na vlasti. Stranku koju vodim nikada nisu mogli da sruše, niti da je pobede, zato što je najveći deo ljudi u njoj domaćini, koji neće da odu kada je teško – kazao je Vučić.

Predsednik je kazao da napadima na ljude poput Tipsarevića, Radmile Živković, Jelenu Karleušu, koje sada napadaju, pokazuju svoje licemerje.

– Karleuša je govorila samo da ovo nema nikakve veze sa Vučićem, a oni su je napali na najgori način. Pogledajte samo Đilasove izjave, kada je pričao kako tabloidi čereče Karleušu, a sada više nije tako divna. Sećaće se generacije ljudi, zloupotrebe dana žalosti i tišine, dana tuge i suza, da ljude pozovete na političke proteste. To će ući u anale političkog beščašća. To se nikada nigde u svetu nije dogodilo. Nijedan odgovoran političar to nikada nije radio. Ja to nisam radio ni 2009, ni 2007, godine. Ni posle masakra u Ivanči, to se ne radi. Za neke granice ne postoje. Nije pitanje o čemu oni govore. Nego koje mere su oni preuzeli, a da se tiče ljudi i dece? Nisu nijednu. Jedina mera im je ajde Vučiću odlazi – dodaje on.

Vučić je kazao da je on dobio dva miliona glasova, a da je prvi sledeći kandidat dobio milion i po glasova manje.

– A šta sam skrivio i zgrešio. Jedni kažu da ću uvesti sankcije Rusiji, pa sam im kriv. Kriv sam i ovim drugima. Svi su zajedno, u istoj koloni. I onaj Nogo sa vešalima, i oni drugi osuđeni za nasilje. Svi oni šetaju protiv nasilja, Boško, i oni glumci koji tuku ljude. Ali kada oni tuku, onda je to Bogom dano. A kada im neko samo kaže „Nemojte to molim vas“. Oni kažu prete nam. Sve vreme ta igra izvrtanja činjenica. Ja sam ponosan na to kada kažem da vodimo samostalno i nezavisno politiku, i u odnosu na strani faktor, ali i u odnosu na domaće moćnike – rekao je predsednik.

On kaže da će skup biti održan, i izvinjava se Beograđanima pošto će sutra biti potpun kolaps u celom gradu.

– Mi to jednom u četiri ili pet godina organizujemo. Čim se završi skup, videćemo da li će biti šetnje. Ako bude onoliko ljudi koliko očekujemo neće biti šetnje. Ako ne bude, predvideli smo jednu šetnju. Skup će biti apsolutno miran, to je moja molba za sve ljude. Neće biti upada u zdanja, neki moraju da odrastu i shvate da ne možete tako na vlast – kazao je Vučić.

Predsednik ističe da postoji podeljenost u medijima, dok je većina ljudi za pristojnu Srbiju.

– Nisu za pristojnu Srbiju oni koji misle da nasiljem mogu nešto da urade. SAmo oni su rulja, a ne narod koji misli drugačije. Kod nas je demokratija pokazala dobro lice pošto je pokazala da kod nas nema nasilja državnih organa. Mi pustimo da njih 40-oro drži blokiran auto-put, da maltretiraju celu zemlju. Mi to nećemo da radimo, bez obzira da li ćemo ići u šetnju. Čim se završi skup sutra, na najbrži način ćemo napustiti i sam plato, i sva ostala mesta gde će ljudi biti okupljeni – poručio je on.

Vučić kaže da su neki zloupotrebili tragediju, i zahvalio se roditeljima koji su se odgovorno ponašali.

– I roditelja čija su deca stradala, ali i onih čija deca idu u školu, ili su prisustvovali svemu. Oni su odgovorni. A neki političari su odbili sve razgovore, i hoće vlast na silu. E od ta posla nema ništa. I da vam to bude jasno, nema ništa. Vi morate mene da naterate da biste razumeli kako funkcionišu njihove puste želje, ili kako mali Đokica razmišlja. Sve i da Ana Brnabić podnese ostavku, što je nemoguće, pa idemo na nove izbore. Da bi postojale neke izmišljene vlade bez većine, prvo ja moram da odredim nekoga ko će vladu formirati. Ja to neću da uradim. Ne dam svoju zemlju Milivojeviću, Brkiću i ostalima. Dok ne dobiju glasove. Ne dam Srbiju i građane Srbije onima koji nisu dobili poverenje. E pošto ne možete da me naterate, onda morate da me ubijete. Mogu da me zovu stranci, uopšte me ne zanimaju – rekao je predsednik.

On kaže da su to ustavna ovlašćenja, i još jednom poziva sve ljude koji su ucenjeni da dođu na skup – da ne dođu.

– Sutra dolaze dobri i pošteni ljudi. Sa KiM njih 36 sam ugostio. Biće hiljade ljudi sa Kosova i Metohije, i to mi je dodatna obaveza i veliki teret na leđima. Ali i velika čast, pošto znam koliko se bore za naš narod. Ali ako vi danima morate da opravdate to što će neko da napravi veliki skup, ili što vas pobeđuje ubedljivo 11 godina, ako vam je to jedini način, da kažete da su ljudi potkupljeni. Što vređate svoj narod, kažete prodao se za sendvič ili jednu crvenu. A vama se nisu prodali – zapitao je Vučić.