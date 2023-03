OGLASILA SE CRVENA ZVEZDA: Odluku o treneru ćemo doneti u junu, do tada će fokus biti na titulama

Izraelski mediji preneli su i fotografiju na kojoj su se sa Barakom Baharom sastali sportski direktor Zvezde Mitar Mrkela, tehnički direktor Marko Petrović i šef skautinga Marko Marin.

Posle navoda Tanjuga da Crvena zvezda planira da na mesto glavnog trenera dovede Baraka Bahara, koji je crveno-bele savladao letos u dvomeču na klupi Makabija iz Haife, uprava kluba iz Ljutice Bogdana se nezvanično oglasila za Sportal.

– Zvezda ima trenera do juna i neće se do tada oglašavati. U junu ćemo doneti odluku. Do tada smo fokusirani na osvajanje još jedne duple krune – nisu potvrdili, ali ni demantovali iz uprave da će Miloš Milojević biti zamenjen na leto.

Tamošnji portal ONE preneo je fotografije na kojoj su se sa Baharom sastali sportski direktor Zvezde Mitar Mrkela, tehnički direktor Marko Petrović i šef skautinga Marko Marin u Izraelu.

ברק בכר סיכם עקרונית בכוכב האדום בלגרד 🔴 למאמן האלופה יש חוזה לעוד עונה, אבל הוא צפוי לקבל את ברכת הדרך מיענקל’ה שחר pic.twitter.com/PdI0vgMAaN — ONE (@ONE_CO_IL) March 29, 2023

(Pančevac/Zurnal)

