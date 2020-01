Sportski savez opštine Kovačica organizuje Izbor za najboljeg sportistu opštine Kovačica za 2019. godinu. Sportski klubovi, ljubitelji sporta ali i svi ostali građani mogu da predloge za najbolje donesu u Uslužni centar opštine Kovačica, pošalju na adresu Sportski savez opštine Kovačica, Maršala Tita 50 ili donesu u kancelariju saradnice za sport opštine Kovačica Angelke Marić, najkasnije do ponedeljka 20. januara 2020. godine.

Biraju se najbolji u sledećim kategorijama: mladji pionir, dečak i devojčica do 12 godina, sportska nada pojedinačno, dečak i devojčica do 14. godina, zatim sportske nade klubova – uzrast do 14 godina na taj način što svi klubovi koji rade sa ovim uzrastom predlažu po jednog kandidata. Sledeća kategorija su kadeti i kadetkinje – pojedinačno i ekipno – do 16. godina, juniori i juniorke – pojedinačno i ekipno – do 18. godina , seniori i seniorke – pojedinačno i ekipno, zatim sportista i sportistkinja godine, sportski radnik i zaslužni sportista. Konkurs je otvoren do pomenutog datuma 20. januara 2020. godine.