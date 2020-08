BAHATOST VLASNIKA PREVOZNIČKE FIRME: „Kodeks” bez osnovnog kodeksa u komunikaciji

Od maja ove godine kovinska autobuska stanica ima novog vlasnika – poznatog pančevačkog privrednika. Ovu novu realnost bez imalo ljutnje prihvatili su svi poslovni ljudi koji drže do sebe i svojih biznisa. Skoro svi.

Jedina osoba koja očigledno ne zna šta je poslovna etika jeste vlasnik PP-a „Kodeks” Miodrag Minić. Naime, novi vlasnik stanice poslao je svim dotadašnjim korisnicima imejl u kome su obavešteni da će ako nastave korišćenje autobuskih stajališta koja su sada u privatnoj svojini dobiti krivične prijave. Svi su to prihvatili sem Minića.

Novi vlasnik je usmeno upozorio Minića da prestane da parkira autobuse u krugu autobuske stanice, na šta je, prema rečima osoba koje su svedočile tom razgovoru, Minić drsko reagovao rekavši da ga to ne zanima i da novi vlasnik može da ga tuži.

U želji da to proverimo, pozvali smo Miodraga Minića i pitali ga da li je to tačno. On je to negirao, rekavši da je imao susret s novim vlasnikom autobuske stanice poslovne prirode, a pošto nije prihvaćena njegova ponuda, nije više komunicirao s pančevačkim privrednikom. Takođe, rekao je da će njegovi zaposleni odgovarati ako nastave da se parkiraju na autobuskoj stanici u Kovinu. Istog dana smo mu poslali imejl u želji da imamo i pisani trag, ali Minić na njega nije odgovorio.

A da je vlasnik „Kodeksa” bahat, govore i fotografije na kojima se vidi da je i u sredu, 19. avgusta, dan posle našeg razgovora, bilo parkiranih autobusa te firme na privatnom posedu autobuske stanice.

Prema nezvaničnim informacijama, opštinska vlast u Kovinu je izdvojila prostor prevoznicima gde mogu da parkiraju autobuse. Sva autotransportna preduzeća se toga pridržavaju, a za PP „Kodeks” pravila fer poslovanja izgleda ne važe.

Novinari „Pančevca” će obaveštavati javnost o tome kakav će epilog dobiti sudski proces.

R. P.

