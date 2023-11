NAJEZDA GLODARA NA NJIVAMA U VOJVODINI Evo kako zaštititi tek posejano žito

Prognozno-izveštajna služba za zaštitu bilja Vojvodine upozorava da je na njivama povećana brojnost glodara, zbog čega će suzbijanje morati da se obavlja u više navrata pre nego što nanesu štete ponikloj pšenici i ječmu.

Poljoprivrednik iz Iđoša Vasa Martinov završio je setvu pšenice na oko 80 hektara. Uz sve probleme koje je imao zbog loših uslova na tržištu, sada ima i dodatni, kako da zaštiti ponikli usev od glodara.

„Ako bude trebalo da trujem miševe na tolikim površinama, koliko treba tih mamaka? Jednu prikolica da kupimo, pa ni to nije jeftino i to je trošak. To je nemoguće, na manjim površinama se to može suzbiti – najezda glodara, ali na većim površinama – teško“, kaže Martinov.

Prag štetnosti je na većini njiva prevaziđen. Za poljskog miša iznosi 10 do 50, a za voluharicu do 500 aktivnih rupa po hektaru.

„Neke parcele smo četiri puta već trovali. Sigurno ćemo morati pet-šest puta da pređemo njive, onda ćemo moći da sačuvamo pšenicu“, rekao je poljoprivrednik iz Bečeja Nandor Kovač.

Neobično visoke dnevne temperature u oktobru i na početku novembra, pokrenule su i razvoj mikroorganizama i insekata koji su doneli bolesti pšenici i ječmu.

„Skoro svake setvene sezone pšenice imamo veliku brojnost lisnih vaši, veliku brojnost cikada koji su inače vektori i koji prenose bolesti, pre svega virusna oboljenja kod ječma i kod pšenice. Jedan od načina da to izbegnemo jeste da izmestimo rokove setve za malo kasnije“, ističe Robert Nemeš, regionalni predstavnik Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

Iz Prognozno-izveštajne službe apeluju da se pravilno koriste sredstva za uništavanje glodara.

Nakon što se mamac sa otrovom ubaci u rupu, treba je zatrpati. U protivnom, ugroziće divljač i ptice, što se već dešavalo na nekim lokacijama u Banatu.

(Pančevac/RTS)

NAZVALI SU GA UŽIČKI GOLDEN GEJT Kinezi grade most preko reke Đetinje dug preko 260 metara! FOTO