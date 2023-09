VUČIĆ U NIŠU NA PRIKAZU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME PORUČIO: Srbija je danas mnogo jača nego što je bila! Nastaviće da se razvija u svakom smislu

U Nišu se danas odvijaju dve važne manifestacije kojima će prisustvovati predsednik Srbije Aleksandar Vučić – prikaz naoružanja, vojne opreme i dela sposobnosti Vojske Srbije u kompleksu Tvrđave i svečana manifestacija posvećena obeležavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Obraćanje Vučića

– Srbija je mnogo snažnija i jača nego što je do pre nekoliko godina bila i nastaviće da se razvija u smislu puteva, pruga, bolnica i to je ono što našoj zastavi i našem jedinstvu daje smisao. Nastavljamo da se razvijamo. Ulažemo ogroman novac. Mi smo zemlja koja je jedino vojno neutralna u ovom delu.

Pitanja novinara

Vučić o Kurtiju

– Ono što je mene zabrinulo je izjava Kurtija i to da niko nije ni primetio šta je on sve izgovorio i da se prave naivni na zapadu da ne vide šta je tačno Kurti rekao. Da sam ja izgovorio to što je izgovorio visio bih i u Berlinu i u Vašingtonu. Ali to su dvostruki standardi i licemerje sa kojim se suočavamo.

– Što se tiče reakcije, da je trebalo da se osudi Srbija skočili bi i Vašington i Berlin i Stano i svi, jer mi smo laka meta. Mi nismo priznali Kosovo. Ako pogledate Šolcovu izjavu ništa logično u njoj nema, gde on govori o završetku prve epohe napadom na Jugoslaviju odnosno Srbiju i CG i završetkom nove epohe posle svega što se zbiva u Ukrajini. Nema mnogo principa ali šta da radite. Mi na to moramo da naučimo i naviknemo. Zahvalan sam ljudima u EU koji su jasno istakli ko je taj koji ne želi stabilnost i mir.

Predsednik je podsetio na izjavu Anjbina Kurtija koji je juče zapretio Srbima i Srpskoj listi rečima da moraju da „pate i plate“:

– Zamislite da sam ja rekao da Albanci treba da pate i plate. Možete da mislite kakav bi odgovor bio Srbiji i meni.

– Njegova izjava da Srbi i Srpska lista „treba da pate i plate“ je naišla na ogromno ogorčenje Srba. Videli ste njegovu osvetu u Gračanici. On će nastaviti da se sveti Srbima, ali su Srbi sve snažniji i ujedinjeniji u političkom i demokratskom otporu – rekao je Vučić. Kaže da neki mediji u Srbiji sve vreme navijaju za Kurtija i sve vreme su na njegovoj strani. – Šta očekujete onda od Berlina i Vašingtona kad imate ljude u Beogradu koji otvoreno navijaju protiv svoje zemlje, za progon srpskog naroda, protiv uspeha košarkaša jer kažu da će to neko u vlasti da iskoristi… – rekao je Vučić. O Đokoviću Vučić izjavio je u Nišu da ima odlične odnose sa teniserom Novakom Đokovićem. – Mi se viđamo jednom, dva ili tri puta godišnje. Ne češće od toga. Protokol je drugačiji. Ne primate posle svakog gren slema tenisere. Kad god su Novak i članovi njegove porodice želeli uvek sam ih primao. Bezbroj puta smo razgovarali. Verujem da ću ga uskoro ponob+vo videti. On je legenda srpskog sporta, legenda Srbije. Sve najbolje mislim o njemu Ja sam u 10 do 2 pozvao moje saradnike da okače moju čestitku. Gledao sam njegov teniski meč do kraja – rekao je Vučić. Prikaz naoružanja

Predsednika Vučića po dolasku na tvrđavu sačekali su ministri i građani nakon čega je usledio aplauz zbog njegovog dolaska. Predsednik je svima čestitao praznik te krenuo u obilazak.

Izložena vojna oprema i naoružanje izazvali su veliku pažnju građana koji su se u velikom broju okupili na tvrđavi i razgledaju prikazanu opremu.

Prikazane su uniforme kopnene vojske, a predsednik Srbije je konstatovao da su uniforme lepe.

– Veoma je važno da svi vide ovo – istakao je predsednik tokom obilaska vojnih kapaciteta. Srbija je mnogo napredovala, mora još da napreduje namenska. Uskoro nam stiže nešto što je veoma važno za opstanak Srbije. Nešto mnogo važno i menja poziciju Srbije.

Veliki broj građana tokom obilaska predsednika je zaustavljalo kako bi se fotografisali sa njim.

Predsednik je pitao pripadnike vojske da li su zadovoljni novim uniformama i da li su zadovoljni i poželeo im srećan rad. Vučić je pogledao zaštitne šlemove, zaštitne naočare, komplet prsluk sa zaštitnom keramičkom pločom nivoa zaštite 3, zaštitom za laktove i kolena…

Pogledao je ruski protivoklopni sistem Kornet, zatim protivoklopni raketni sistem 9K111, dalekometnu snajpersku pušku, automatski bacač granata, minobacace koji koriste različite kalibre, pušku Crna strela…

Vučić je pitao vojnike da li imaju dovoljno bojeve i vežbovne municije, zatim je pogledao streljačko naoružanje specijalnih jedinica i puške Scar, hekler, modularne..

Vučiću su prilazili građani i deca da ga pozdrave i slikaju se sa njim. Na današnjem prikazu izložen je velik broj borbenih i neborbenih sistema, brojno naouružanje, vojna oprema, kao i proizvodi srpske odbrambene industrije.

16.10 – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je na nišku tvrđavu.

15.30 – Trobojke se vijore u Nišu

