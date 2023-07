HITNA POMOĆ PANČEVO: Kod OTP banke dete imalo epi napad i pri padu povredilo glavu

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja

Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 53, od čega 7 dece.

Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog

pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene

temperature, prehlade i stomačnih tegoba.

Kućnih poseta je bilo 13, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata u gradu je bilo 15, van grada 22, u pratnji lekara 4:

-Iz koronarne jed.OB Pvo do KBC Zemun-kardiologija, pacijent vožen zbog infarkta

miokarda.

-Iz koronarne jed. OB Pvo do KBC Zvezdara, pacijent vožen radi koronarografije

nakon infarkta miokarda.

-Otpust pacijenta sa UC-šok A,do OB Pvo.

-Sa neurologije OB Pvo do Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju Bgd, pacijent vožen

zbog povrede kostiju lica.

Intervencije na javnom mestu je bilo 2.

-U Feromontu u Skadarskoj ulici, pozlilo radniku ,žali se na muku i vrtoglavicu, data

terapija i savet.

-Kod OTP banke, dete je imalo epi napad i pri padu povredilo glavu, nakon ukazane

pomoći preveženo do hirurga.

Saobraćajnih udesa nije bilo.

(Pančevac)

LUCIFER STIGAO U SRBIJU: Evo šta treba znati o toplotnom talasu koji hara Evropom