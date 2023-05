SPASOVDANSKA LITIJA U BEOGRADU Patrijarh poručio: Zajedno smo na krstu, zato se zajedno moramo sabirati

Tradicionalna Spasovdanska litija održava se danas od 19 sati. Verni narod će pratiti mošti Svetog vladike Nikolaja Velimirovića od Vaznesenjskog do Svetosavskog sabornog hrama.

20.28 – Obraćanje patrijarha Porfirija

Patrijarh Porfirije je rekao da je mislio da ne kaže ništa, ali da je počeo pljusak, koji ima posebno značenje.

– Na slovenskom kiša se kaže dažd, a to znači davanje. Spasovdanska kiša znači davanje i blagoslov. Ali evo, da zajedno sa vama, blagodareći Bogu što je dao kišu i pustio suzu radosnicu, što je među nas došao veliki sveti vladika Nikolaj. Dobrodošao sveti vladiko, u srpsku prestonicu, dobrodošao na Spasovdan. Zavapili smo i ti si došao, u ovo smutno vreme, kada su velike nevolje navalaline na tvoj rod i tvoja čeda – kaže patrijarh.

Poglavar SPC ističe da je vladika Nikolaj Velimirović bio proganjan nekada, ali i sada.

– Vodio si litije širom otadžbine, i budio svoj narod. Slava Bogu, danas vodiš i našu Spasovdansku litiju. Danas se podsećamo tvojih reči: „Zar nisu litije bezbroj puta izazvale kišu u vreme suše, otupile kosu smrti u vreme pomora“. Zato nas niko ne može bolje shvatiti i zavidati rane, od tebe – kaže on.

Patrijarh Porfirije ističe da među nama postoji iskonska potreba da se obraćamo nečemu što nas prevazilazi.

– To je zato što smo stvoreni u slici i prilici Božijoj, i što nam punoću daje Bog. Kada se u jednom trenutku života na raskršću susretnemo sa zlom, tada iskrsavaju pitanja na koja pozitivno znanje nema konačan odgovor. Danas živimo u civilizaciji koja se temelji na potiskivanju i zaboravu duhovnih pitanja – kazao je poglavar SPC.

On ističe da se pred nama javlja bezbroj pitanja, koja otvaraju zastrašujuće praznine.

– U tim neočekivanim trenucima naša pitanja se sjedinjuju u jednoj reči. Ta reč je Bog. Naš svetosavski narod prošao je sve svoje teškoće raspeća, mučeničke smrti, nezamislive golgote i stradanja. Ne samo zato što je imao obrazovane i mudre ljude, tehnike i veštine, nego zato što je imao veru jevanđeljsku, što je znao Boga i živeo po jevanđeljskim vrednostima. Zato što je činio sve što je bilo do njega. A na kraju, zato što je imao veru u promisao Božiju – kaže patrijarh Porfirije.

Poglavar srpske crkve kaže da naš narod zna da se ne treba brinuti samo o spoljašnjem, već i unutrašnjem.

– Porodica, dom i otadžbina su svetinja, i Gračanica, Pećka Patrijaršija, Dečani, Sopoćani, Žiča, Studenica, sve naše svetinje, i ovaj sveti hram pred kojim stojimo, da je to naša lična karta, naše ime i prezime. Spustivši se u svoje srce, iskreno se zapitajmo, da li mi to danas znamo, ili bismo da budemo nešto drugo, da se odreknemo sebe, svoga koda i identiteta. Te da prihvatimo nama stran sistem vrednosti, i postanemo ono što nismo. Ali sve dok stojimo ovde okupljeni oko svetitelja Božijeg, nezavisno od kiše i grada, ovaj narod će imati nadu, ovaj narod Golgote i Vaskrsenja će živeti – kazao je on.

Patrijarh Porfirije kaže da smo suočeni sa strašnim zlom, koje je napalo našu decu, i da nas je pogodilo tako da smo zanemeli.

– Um posustaje pred pokušajima logičnog objašnjenja onoga što se dogodilo. Zlo nema ime i prezime, rasu i naciju. Zlo je neuhvatljivo, i ma šta činili, zlo se ne može konačno pobediti nikakvim institucijama, tehnikama i znanjem. Oni pomažu, ali ne izbavljaju, sve je to blagosloveno i potrebno. Ali suštinska pitanja o cilju i smislu postojanja, o stradanju, radosti i tuzi, o životu i smrti, o dobru i zlu, ostaju bez konačnog odgovora. Šta nam je činiti? Nijedno ključno pitanje čovek ne može rešiti samo svojim snagama – rekao je poglavar SPC.

On dodaje da moramo verom i molitvom otvoriti vrata blagodeti Božijoj, kako bi nama i drugima znanja bila na korist.

– Moramo se probuditi svi zajedno. Svi smo pogođeni, svi osećamo tugu i bol, svi imamo traumu. I zato smo svi potrebni jedni drugima, kao potpora i oslonac. Zajedno smo na krstu, zato se zajedno moramo sabirati. Ne smemo dozvoliti sebi da optužujemo jedni druge, i da tako sejemo novo seme zla. Istina, svi smo različiti, različito mislimo i govorimo, ali različitosti su dar Božiji, ne da bismo se sukobljavali, nego da bismo se obogaćivali – kazao je srpski patrijarh.

Njegova svetost je rekao da ne smemo dozvoliti da zajedničku nesreću zloupotrebljavamo, optužujući jedni druge.

20.00 – Patrijarh Porfirije služi moleban ispred Hrama Svetog Save

Spasovdanska litija sa velikim brojem vernika stigla je nešto pre 20 časova do Hrama svetog Save, gde je počeo moleban za mir, blagoslov i isceljenje, decu i srpski narod.

Nakon molebana, patrijarh će se u besedi obratiti vernicima.

Litija je predvođena kivotom sa moštima Svetog Nikolaja Srpskog, ispod kojeg je do Hrama svetog Save išao patrijarh.

19.46 – Molitveni hod stigao ispred Hrama Svetog Save

Litija je stigla ispred Hrama Svetog Save na Vračaru, dok gradom odjekuje zvuk zvona sa velelepnog hrama.

19.17 – Patrijarh služio pomen nastradalima

Patrijarh srpski Porfirije na uglu ulica Kralja Milana i Kralja Milutina služio pomen postradalim đacima, mladima postradalim u mladenovačkim selima i svim žrtvama porodičnog i svakog drugog nasilja.

Patrijarh je u molitvi pomenuo imena stradalih učenika, kao i imena ubijenih u Mladenovcu.

Iako je počeo jak pljusak u tom trenutku, to nije omelo vernike i ostale učesnike litije da se pomole za stradale, dok je pljuštala kiša.

19.02 – Krenuo molitveni hod

Litija je počela u nešto posle 19 časova. Uz patrijarha Porfirija i crkvene velikodostojnike na čelu litije, pored moštiju Svetog vladike Nikolaja Velimirovića, se nalaze i gradonačelnik Aleksandar Šapić, ministri Miloš Vučević i Nikola Selaković, gradski menadžer Miroslav Čučković, košarkaš Dejan Tomašević, i mnogi drugi.

18.47 – Veliki broj ljudi se okuplja ispred Vaznesenjske crkve

Ispred Vaznesenjske crkve okupio se veliki broj građana i pre početka molitvenog hoda.

Građani su pred početak litije rekli da je veoma važno i značajno što su u ovom trenutku u Beograd stigle mošti svetog vladike Nikolaja, koje su simbol pomirenja, mira i ljubavi.

