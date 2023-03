MILJAN JOVANOVIĆ OTKRIVA DETALJE AGONIJE NA JARINJU: Taman kada su trebali da me puste, neko je telefonom javio da me uhapse

Bio sam sa suprugom do Raške iz privatnih obaveza, a na prelazu Jarinje normalno sam pokazao dokumenta. Međutim, u povratku, kada sam predao dokumenta, čovek koji je radio na policijskom punktu, a kojeg ne znam, rekao mi je da sam na poternici za organizovani kriminal. Uzalud sam pokušavao da objasnim da je u pitanju greška, da su me pomešali sa bivšim kolegom koji ima slično ime i prezime i koji je na poternici od 2020. ali bilo je uzalud.

Ovo kaže Miljan Jovanović (44), iz Kamenice kod Leposavića, bivši pripadnik kosovske policije, koji je u utorak popodne uhapšen na administrativnom prelazu Jarinje, i to pred suprugom i dvoje dece od sedam i pet godina.

– Rekli su mi da parkiram kola sa strane i pozvali me da uđem u kancelariju. Iako su dvojica bivših kolega, pripadnika kosovske policije, objašnjavali šefu smene da je u pitanju greška i bili su na korak do toga da me puste, neko je pozvao telefonom i rekao da me uhapse.

Po dolasku kući, a posle agonije koje je prošao, Miljan nam kaže da su ga najpre ispitivali više od sat i po, a onda su mu oko 18 časova stavili lisice:

– Trojica pripadnika specijalne jedinice ROSU bukvalno su me ugurala u džip. Nisu mi dali ni da popričam sa suprugom, ugurali su me u kola, stali su kod improvoizanog punkta kod Jarinja, gde su ušla još dvojica policajaca. Nisu mi rekli gde idemo. Odveli su me u policijsku stanicu u južni deo Mitrovice, gde su u šest ujutru došla trojica policajaca i odvela me u Prištinu, u neku zgradu za borbu protiv organizovanog kriminala. Tu je ustanovljeno da je u pitanju greška, dali su mi neki papir i dovezli me do Bošnjačke mahale u severnom delu Mitrovice odakle sam se ja snašao za prevoz – kaže nam Miljan.

On je uveren da je njegovo hapšenje bilo politički motivisano. Kako kaže, potrebno je uhapsiti bilo kog Srbina a njegovo ime i prezime se gotovo „poklopilo“sa imenom, takođe, bivšeg pripadnika kosovske policije i za tim Srbinom je raspisana poternica. Inače, Jovanović je kosovsku policijsku službu napustio novembra prošle godine kada su to učinili i svi srpski pripadnici policije.

(Pančevac/Novosti)

